Chiara Ferragni, nuove indagini per truffa. Lei svende tutto sul sito: «Saldi fino al 50%»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni ancora sotto scacco da parte della procura di Milano che l'ha inserita nel registro degli indagati per truffa aggravata. Non solo il pandoro Balocco, ma anche per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi lanciata sul mercato dall'imprenditrice digitale nel 2019. La situazione diventa sempre più delicata, ma gli affari sono affari e questo è il momento di spingere maggiormente sulle vendite. In che modo? Ecco la strategia di Chiara Ferragni.

La svendita totale di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram in cui annuncia che «sul sito di Chiara Ferragni trovate saldi anche fino al 50% su praticamente tutti i prodotti e tutte le categorie» e non mente.

Tra rossetti che arrivano a costare €8 e abiti che da €470 costano €235, questo è il momento ideale per chi vuole acquistare capi e prodotti firmati Chiara Ferragni. Ma quanto avranno influenzato il pandoro gate e le recenti indagini sulle sue operazioni di beneficenza sul calo dei prezzi? Il valore percepito del brand è ancora così alto?

Vista la svendita applicata, in molti ipotizzano che non sia più così...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 18:56

