Chiara Ferragni indagata per truffa anche per le uova di Pasqua e la bambola, i legali: «La sua innocenza emergerà»

Ancora guai per Chiara Ferragni. L'influencer è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Chiristmas della Balocco, ma anche per quelle delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi lanciata sul mercato dall'imprenditrice digitale nel 2019.

Mentre, come ha annunciato la premier Giorgia Meloni, per giovedì 25 gennaio è attesa la norma sulla trasparenza nelle attività commerciali a sfondo benefico, filtrano ulteriori particolari dell'indagine che, come già si sapeva, intende far luce su tutte le campagne di Ferragni in cui ci sono riferimenti ad una attività di beneficenza.