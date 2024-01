Cecilia Rodriguez, zia perfetta con Santiago ma lui la prende in giro: «Dici sempre che ho il seno rifatto»

di Dajana Mrruku

Cecilia Rodriguez ha trascorso un'intenso pomeriggio insieme al nipotino Santiago, il primogenito della sorella Belen e Stefano De Martino. Nonostante il clima molto teso tra i suoi genitori dell'ultimo periodo, il ragazzo sembra sempre molto sereno. L'ultima vacanza insieme alla famiglia Rodriguez in Argentina lo ha riavvicinato moltissimo alla mamma che ha attraversato momenti non facili quest'estate, ma adesso si sta riprendendo del tutto. La zia Cechu ha cercato di intrattenere Santiago come meglio ha potuto, mostrando talenti nel canto, ballo e anche nella recitazione.

Santiago e zia Cechu, un pomeriggio indimenticabile

«Io cerco di mostrarti i miei talenti perché tra un po' cadrà tutto», dice Cecilia Rodriguez mentre cerca di intrattenere Santiago con balli e canti.

«Ma il seno non cadrà perché quello è rifatto, come mi ricordi sempre tu», conclude Cechu mentre il nipotino scoppia a ridere e conferma. La giornata finisce con un piccolo Santiago che crolla addormentato in macchina, dopo aver accompagnato Cecilia e Ignazio nei loro giri di lavoro. «Saresti una mamma stupenda», continuano a commentare i fan della showgirl quando vedono l'amore e la dolcezza della zia nei confronti del nipotino.

