Belen Rodriguez, la dolce dedica e quel legame indissolubile: «La cosa più bella della mia vita». Ecco per chi La dedica della showgirl argentina per la mamma, pubblicata nelle sue Instagram stories, non è passata inosservata ai fan







di Cristina Siciliano Belen ha un asso della manica e si chiama mamma Veronica Cozzani. Stesso sguardo ammaliatore, stesse labbra carnose, stessa forma del viso, stessi capelli, stesse gambe. Belen è la copia di mamma Veronica, senza trucco e senza inganno. E la dedica che la showgirl argentina ha pubblicato nelle sue Instagram stories, per mamma Veronica ha suscitato un sentimento di tenerezza, dolcezza e amore tra i suoi fan. È impossibile fare a meno di notare il legame indissolubile tra le due che supera il tempo e la distanza. La dedica Un amore senza tempo quello tra mamma e figlia. Ed è proprio quello che Belen ha cercato di fare: prendersi cura e creare un legame resistente con mamma Veronica. «Se un giorno dovessero chiedermi qual è la cosa migliore della mia vita, parlerò senza dubbio di mia madre». La forza di Belen Dopo aver ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni, Belen è apparsa sui social sempre più magra e spenta, tanto da allarmare i suoi fan su Instagram. Dopo le indiscrezioni, Belen a Domenica in ha raccontato la sua verità in merito alla rottura con Stefano De Martino e si è soffermata anche sulla sua salute rivelando di aver ricevuto un grande supporto da parte di sua madre Veronica Cozzani e dalla sorella Cecilia Rodriguez. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 21:27

