Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser nudo sui social: «Ma l’hai visto?». La risposta è epica

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Finalmente la coppia quest'anno ha deciso di pronunciare il fatidico "sì" e probabilmente lo farà in Toscana, per la precisione in una campagna della Maremma. Tuttavia, aumentano le curiosità dei fan sul loro matrimonio (e non) tant'è che la sorella di Belen, attivissima sui social, ha deciso di rispondere a molte domande dei suoi follower nelle sue Instagram stories. E Cecilia ha focalizzato l'attenzione su una domanda specifica di una fan: «Ma la foto di Ignazio nudo l'hai vista o no?». Andiamo a vedere qual è stata la "simpatica" risposta della sorella di Belen.

Cecilia Rodriguez su Instagram

Ignazio Moser ha pubblicato una foto super hot: un selfie dove mostra un fisico asciutto e tartaruga scolpita. E così Cecilia, da buon futura moglie, si è subito fatta sentire. «Io vedo sempre tutto prima di voi - ha sottolineato Cecilia Roodriguez nelle sue Instagram stories -. E sì, sono molto orgogliosa di lui. Posso dirvi quanto? Tanto. Siamo cresciuti insieme e questo mi rende orgogliosa.

L'attesa del matrimonio

Cecilia Rodriguez ha anche risposto ad una domanda sul suo matrimonio ed ha spiegato ai suoi follower di volersi vivere ogni emozione senza ansia. «Devo dire che sto vivendo bene e in tranquillità. Per me è un giorno per festeggiare il nostro amore, con tutte le persone che fanno parte di noi. Ho promesso di godermi ogni cosa senza ansie inutili».

Dove ha comprato casa Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per molto tempo hanno vissuto nell’appartamento meneghino dell’influencer, poi però si sono trasferiti in un’abitazione più grande, arredata moderna ed elegante, con tanto di giardinetto in cui far scorrazzare i loro due Jack Russel.

