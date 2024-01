Cecilia Rodriguez selfie con il pinguino in Argentina e dopo la dedica ad Ignazio: «A te»

di Cristina Siciliano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ancora in Argentina, terra natìa della sorella di Belen. La sorella di Belem è originaria di Pilar, città che si trova nella parte nord-ovest di Buenos Aires. La coppia si sta godendo questi giorni di relax tra giornate al mare, in piscina e lunghe passeggiate nelle Riserve naturali. E proprio nelle ultime ore, la sorella di Belen ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove mostra ai suoi follower le foto di una giornata trascorsa insieme al suo fidanzato Ignazio Moser. E non solo. Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato hanno infatti incontrato dei simpatici pinguini, che, viste le temperature perennemente basse, anche in estate, nei mesi da agosto a marzo vengono in questa regione del mondo a riprodursi.

Cecilia Rodriguez in Argentina

Foto romantiche quelle di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che confermano sempre di più il loro amore.

Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del post che ha pubblicato la sorella di Belen. «Tutto stupendo, le immagini dei pinguini e, soprattutto, l'immagine delle vostre mani che si toccano mentre Ignazio sussurra una canzone d'amore. Gesti che mostrano tutto il sentimento che vi unisce e la vostra complicità», ha scritto una follower. E ancora: «Siete bellissimi Lady e Mister Moser. Posto bellissimo,immerso nella natura».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA