Cecilia Rodriguez: «Prima o poi i miei vicini di casa mi denunceranno…». La passeggiata con Aspirina e Ercole

di Cristina Siciliano

Cecilia Rodriguez ama i suoi due «amici a quattro zampe» Ercole e Aspirina. I due Jack Russel fanno ormai parte della vita della sorella di Belen e il suo fidanzato, Ignazio Moser. Cecilia, che è particolarmente amante degli animali, non si separa mai dai suoi cagnolini, infatti, Aspirina ed il piccolo Ercole sono spesso protagonisti di molti video che la modella riprende e pubblica nelle sue Instagram stories soprattutto durante le passeggiata insieme per le strade della città. A tale proposito Cecilia Rodriguez nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui ha spiegato ai suoi follower il motivo per il quale i suoi vicini di casa sembrano non gradire la presenza dei due Jack Russel.

Cecilia Rodriguez su Instagram

«Prima o poi i vicini veramente mi denunceranno - ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -.

La sorella di Belen, accortasi che il vicino di casa la stesse guardando ha aggiunto: «Il signore mi sta guardando ed ha ragione... Andiamo, andiamo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 12:03

