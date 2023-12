Cecilia Rodriguez, dove andrà a Natale? «Sono molto emozionata, sarà come tornare bambina»

di Cristina Siciliano

Il 2023 è stato per Cecilia Rodriguez un anno ricco di novità soprattutto dal punto di vista lavorativo. Naturalmente il Natale è alle porte e la sorella di Belen ha provveduto a decorare la sua nuova casa a Milano insieme a Ignazio Moser con addobbi all'insegna della tradizione: i due hanno scelto un grande abete posizionato nel salotto. E proprio nelle ultime ore, Cecilia Rodriguez ha spiegato ai suoi follower il programma per le imminenti feste natalizie, ma in un posto speciale.

Le parole di Cecilia Rodriguez

«Oggi sono uscita a fare un giro con i cuccioli. Copritevi se non vi volete ammalare per godervi al massimo queste vacanze di Natale - ha spiegato Cecilia Rodriguez ai suoi follower-.

La sorella di Belen ha aggiunto: «Saranno delle feste particolari perché più andiamo avanti con il tempo ma è sempre più dura. Diventano delle feste molto nostalgiche perché capita spesso che "qualcuno ha litigato con un componente della famiglia" oppure che venga a mancare qualcuno. Ma l'importante è restare insieme sempre».

