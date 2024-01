Belen Rodriguez, la dedica commuove i fan: «Guardiana della notte, dolce candida sensuale musa». Poi svela a chi è rivolta

Belen Rodriguez, ultimamente, sta presentando sui social una nuova versione di se stessa: più libera, più decisa e determinata e anche più introspettiva. La showgirl argentina, infatti, che da sempre nutre un grande amore per l'arte, recentemente ha pubblicato più post in cui fa leggere ai fan qualche poesia che ha scritto. L'ultima che ha composto parla della luna e del suo potere su ogni cosa e, in molti, pensano sia una metafora romantica per parlare della sua bambina Luna Marì.