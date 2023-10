Britney Spears si scaglia contro il papà: «Per 13 anni sono stata l'ombra di me stessa»

di Redazione web

Britney Spears ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: la cantante, che sta promuovendo la sua autobiografia, ha voluto rilasciare qualche anticipazione, sui capitoli che raccontano del rapporto con suo padre, Jamie. L'icona del pop ha descritto il modo in cui l'uomo avrebbe controllato la sua vita e le sue finanze, aggiungendo anche altri dettagli sul loro rapporto. Come racconta il Daily Mail, il libro della Spears si intitola "The Woman in Me", e sarà disponibile dal 24 ottobre.

Britney Spears e il rapporto con padre

Britney ha voluto raccontare, soprattutto, il lungo periodo in cui Jamie Spears è stato nominato suo tutore legale: durante quei 13 anni, infatti, egli avrebbe controllato in modo ossessivo la vita della figlia, soprattutto dal punto di vista finanziario. Un lungo calvario per Britney, cominciato nel 2008, dopo una serie di problemi di salute mentale che l'avevano afflitta. La cantante, riflettendo su quella fase, ha scritto che il solo pensiero «la fa star male».

Le offese di Jamie Spears sul fisico della figlia

Oltre alle questioni legate al denaro, Jamie Spears avrebbe utilizzato più volte un linguaggio inappropriato con la figlia, criticandone il fisico: «Sentirsi inadeguata ha distrutto la mia anima.

Il controllo esercitato sulla star

Oltre agli insulti, Jamie Spears avrebbe controllato tutti gli aspetti della vita di sua figlia: gli incontri, le uscite e le medicine assunte per affrontare la depressione. La cantante ha raccontato: «Lui e la mia famiglia mi hanno perfino costretta a utilizzare pillole anticoncezionali». Fonti vicine a Jamie Spears hanno raccontato le preoccupazioni del patriarca, che teme le ripercussioni delle rivelazioni del libro, che uscirà il 24 ottobre. Al momento, Spears non ha fornito ulteriori commenti al riguardo.

