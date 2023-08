Britney Spears rompe il silenzio sul divorzio dal marito: «Sei anni insieme sono tanti, sono scioccata»

di Redazione web

La notizia del divorzio tra Britney Spears e il marito Sam Asghari ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. La popstar e il modello, che si erano conosciuti durante le riprese di un videoclip della cantante, hanno fatto coppia fissa per sei anni e si erano sposati solamente lo scorso anno. Le liti continue e il presunto tradimento di lei hanno portato alla decisione di separarsi e, proprio nelle scorse ore, Britney ha rotto il silenzio per la prima volta nel proprio profilo Instagram.

Il post Instagram di Britney Spears

Britney Spears ha pubblicato un post Instagram in cui parla, per la prima volta, della separazione dal marito di Sam Asghari. La popstar ha scritto: «Come tutti sanno, io e Sam non stiamo più insieme. Sei anni sono tanti per stare con qualcuno quindi, sono un po’ scioccata ma non sono qui a spiegare perché perché è finita, perché sinceramente non sono affari di nessuno! Non potevo, però, più sopportare il dolore onestamente. Devo ammettere che ho ricevuto così tanti messaggi che mi hanno riscaldato il cuore, tanti messaggi e anche il supporto dagli amici e di questo vi ringrazio! Sono sembrata forte per troppo tempo e il mio Instagram può sembrare perfetto ma è lontano dalla realtà e penso che lo sappiamo tutti! Mi piacerebbe mostrare le mie emozioni e le mie lacrime, far vedere come mi sento veramente, ma per qualche ragione ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze. Sono stata il soldatino forte di mio padre, anche perché altrimenti sarei finita in luoghi dove mi avrebbero dovuta aiutare i dottori! Ed è stato allora che ho avuto più bisogno di una famiglia! Bisognerebbe essere amato incondizionatamente… non a delle condizioni! Quindi sarò più forte che posso e farò del mio meglio! Buona giornata a tutti e non dimenticate mai di sorridere».

Il messaggio di Sam Asghari

Alcuni giorni fa, dopo la notizia del divorzio da Britney Spears, Sam Asghari disse: «Mi ha tradito e picchiato, sono pronto a rivelare tutti i dettagli choc».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 17:25

