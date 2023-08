Britney Spears e Sam Asghari verso il divorzio: «Liti continue e un tradimento». Lui avrebbe già lasciato casa

di Redazione web

Britney Spears e il marito Sam Asghari starebbero vivendo un periodo molto complicato e sarebbero addirittura pronti al divorzio. È ciò che rivelano alcune fonti vicine alla coppia che è convolata a nozze lo scorso anno. La popstar e il modello iraniano-americano sarebbero arrivati a un punto di non ritorno dettato dalle continue liti violente e da un'inconciliabilità di carattere. Tra i due intercorrono 12 anni di differenza e sarebbe lui a volere chiedere la separazione dalla cantante.

La vicenda

Fonti vicine alla coppia formata da Britney Spears e Sam Asghari hanno rivelato che i due avrebbero litigato violentemente a causa di un presunto tradimento da parte della popstar. Gli insider hanno svelato al portale Tmz: «È solo una questione di tempo prima che Sam chieda il divorzio. I loro problemi tendono a peggiorare quando sono lontani l’uno dall’altra e trascorrono del tempo separati. Britney sente come se a volte Sam non le avesse dato la priorità.

Problemi di coppia

In realtà, Tmz aveva già riportato alcuni mesi fa la notizia di una presunta crisi tra i due. Le liti tra Sam e Britney erano sempre più frequenti e, inoltre, la popstar avrebbe aggredito il marito più volte fisicamente durante le loro accese discussioni. Sam avrebbe già trascorso molto tempo lontano da Britney. Ora, sembra che i legali di entrambi dovranno cercare un accordo economico in quanto il modello, in precedenza, avrebbe firmato un contratto pre-matrimoniale.

