Britney Spears, la rivelazione choc sul divorzio: «Lite violenta con l'ex marito, si è rotta la testa»

Britney Spears e l'ormai ex marito Sam Asghari hanno divorziato dopo solamente 13 mesi di matrimonio, anche se, i due facevano coppia fissa ormai da sei anni. Sulla separazione che ha sconvolto Hollywood, soprattutto per i retroscena che vengono svelati ogni giorno, si stanno esprimendo moltissime fonti vicine alla popstar e al modello iraniano. Nelle scorse ore, il fondatore di TMZ Harvey Levin ha reso noti altri scottanti particolari che avrebbero a che fare con una lite violenta.

Stando a quanto dichiarato da fonti vicine a Britney Spears e Sam Asghari, ormai, il matrimonio tra i due era diventato invivibile, per non parlare della convivenza che peggiorava sempre di più a causa delle liti sempre più frequenti e violente. Durante il documentario Britney Spears: Divorce & Despair, andato in onda giovedì su Fox, il fondatore di TMZ Harvey Levin ha raccontato: «Britney e Sam stavano litigando in una stanza d'albergo e, a un certo punto, la situazione è talmente peggiorata che lei è inciampata e ha colpito il tavolino rompendosi la testa.

I litigi tra Britney e Sam

Una delle cause che avrebbe portato Britney Spears e Sam Asghari a divorziare, sarebbero, quindi, state le continue liti ma anche il fatto che, come dichiarato da fonti vicine al modello, lui era ormai terrorizzato dal carattere volubile della popstar che poteva infuriarsi da un momento all'altro per la più piccola cosa.

