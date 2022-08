Nove anni appena compiuti e già il principe George sta già facendo strage di cuori. Lo dimostra il recente invito ricevuto per posta da una bambina di sei anni, che con l'aiuto della mamma ha pensato di scrivere al futuro erede al trono per invitarlo alla sua festa di compleanno.

La Regina Elisabetta e i nipoti preferiti: così ha cambiato la legge per far avere un titolo reale a Charlotte e Louis

Una bimba invita il principino George alla sua festa dei compleanno: Kate e William le rispondono così

Nonostante l'evidente rifiuto che William e Kate hanno dovuto porre all'invito della piccola per ragioni di forma, i duchi di Cambridge hanno voluto ugualmente rispondere alla cortese lettera della bimba, facendole una gradita quanto inaspettata sorpresa.

«Il Duca e la Duchessa di Cambridge mi hanno chiesto di ringraziarti per la tua lettera, in cui inviti il ​​principe George alla tua festa per il sesto compleanno – si legge nella lettera pubblicata dalla madre della piccola su Twitter –. Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per rispondere. Il duca e la duchessa di Cambridge sono stati immensamente commossi dal fatto che ti prendessi la briga di scrivere come hai fatto al loro figlio, il principe George. È stato davvero molto premuroso da parte tua e le Loro Altezze Reali mi hanno chiesto di inviarti i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri». Una lettera emozionante che la bambina conserverà per sempre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA