William e Kate, nuova vita lontano da Londra: la scuola dei «principini» è super costosa. La retta da capogiro

Il principe William e Kate Middleton stanno per apportare un grande cambiamento alle loro vite. Il loro trasferimento dall'attuale abitazione dei duchi di Cambridge, a Kensington Palace a Londra, all'Adelaide Cottage di Windsor è ormai noto da mesi. Uno sforzo per stare più vicini alla regina Elisabetta, ormai 96enne, e un modo per fuggire dalle pressioni mediatiche costanti. Ma lo stravolgimento di vita arriva anche per i piccoli principini della famiglia.

Voglia di normalità

In Inghilterra sono sicuri. Alla base del loro trasferimento in periferia c'è il desiderio di normalità. William e kate hanno da sempre desiderato una casa modesta per iniziare una loro nuova vita, prima che il principe William salga al trono. Così hanno optato per il Cottage che non aveva bisogno di ristrutturazioni e, soprattutto, che gode già della sicurezza necessaria per gli appartenenti della famiglia reale. La loro voglia di costruirsi anche una loro intimità, spesso violata dai tabloid inglesi, ha vinto su tutto e a breve ci sarà il cambio di vita.

Il grande cambiamento

Ma il grande cambiamento sarà anche per i loro tre figli. I principini, da sempre sotto ai riflettori dei media, soprattutto per quanto riguarda il primogenito della coppia, baby George, si apprestano a cambiare casa e non solo. Anche abitudini di vita con lo spostamento in una nuova scuola. Secondo quanto raccolto dal The Mirror, George, Charlotte e Louis frequenteranno la Lambrook School nel Berkshire. E per la famiglia reale sarà una spesa da capogiro.

Le cifre della nuova scuola

Se fosse confermata la scuola, William e Kate, non baderanno a spese per l'istruzione dei loro figli. I Cambridges, infatti, pagheranno una retta da capogiro: ben 7mila sterline a trimestre per ogni figlio. Più di 8mila euro ogni tre mesi per garantire a ciascun figlio un'educazione d'eccellenza, degna di un reale inglese. Molti dei suoi diplomati, infatti, si dirigono anche verso prestigiose scuole secondarie, proiettati verso un futuro di primo livello nel mondo lavorativo.

