Bianca Balti, il costume di Halloween super sexy esalta il fisico statuario

di Redazione Web

Bianca Balti è una delle modelle italiane più conosciute al mondo. Durante gli anni del suo debutto sulle passerelle, lei, Mariacarla Boscono ed Eva Riccobono portavano il Made in Italy in giro per il mondo, con grazia, eleganza e un pizzico di unicità che le rendeva magnetiche. Dopo la sua intervista a Belve, Bianca è tornata a far parlare di sè, si era un po' allontanata dai media italiani, motivato anche dal suo trasferimento a Los Angeles dove sta crescendo da sola le sue due figlie, Matilde e Mia, nate da due matrimoni conclusi.

Per Halloween Bianca Balti ha mostrato il suo fisico statuario con un costume molto sexy.

Bianca Balti senza freni: «Non dobbiamo vergognarci della nostra vagina». L'intervista hot

Bianca Balti, abito “classico” al Festival di Venezia. I fan: «Una dea»

Bianca Balti e il costume di Halloween

Bianca Balti ha condiviso con i suoi follwoer il suo travestimento per Halloween.

Gli americani, non avendo feste come il Carnevale, approfittano del 31 ottobre per mascherarsi da personaggi famosi e riconoscibili dagli outfit.

Bianca Balti si è travestita da tigre, con un body leopardato, le orecchie alla testa, occhi azzurri magnetici che attraggono, papillon e guanti lunghi leopardati. Un costume super sexy che ha lasciato tutti senza parole.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA