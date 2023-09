Bianca Balti senza freni: «Non dobbiamo vergognarci della nostra vagina». L'intervista hot

di Redazione web

Bianca Balti, dopo le vacanze estive che ha trascorso insieme alle sue due bambine, Matilde e Mia, è tornata a Los Angeles dove sta lavorando a vari nuovi progetti. La topmodel, recentemente, ha rilasciato un'intervista in cui parla del suo rapporto con la sessualità e soprattutto con il concetto di scoprire il proprio corpo. Bianca ha dichiarato di essere diventata consapevole dell'anatomia femminile molto tardi. Ma andiamo con ordine.

Le dichiarazioni di Bianca Balti

Bianca Balti è stata intervistata dalla pagina Freeda che tratta di argomenti appartenenti all'universo femminile. La modella ha spiegato di essere cresciuta non sapendo bene come trattare l'argomento della sessualità: «Quando ero adolescente purtroppo non parlavo con nessuno della sfera intima. Mia mamma era la peggiore in queste cose. Ricordo ancora quando mi spiegò come si facevano i bambini. Era così a disagio che mai avrei ripetuto questa esperienza. Non ne parlavo nemmeno con le amiche. E tantomeno con i partner. Per cui ogni dubbio che avevo me lo tenevo dentro e rimaneva una domanda irrisolta». Inoltre, Bianca ha aggiunto: «Quando ero piccola, proprio per questa cosa che non se ne parla e non si fanno domande, ero convinta che la pipì uscisse da quello che poi ho scoperto essere il clitoride. Ma io ne ero convinta fin da piccolissima e poi non ho mai neanche messo in dubbio la cosa. Per cui ho scoperto la vera anatomia della vulva, vagina, in tempi, mi imbarazza dirlo, veramente recenti».

Le conclusioni di Bianca Balti

Infine, Bianca Balti ha concluso dicendo: «Oggi giorno mi sento molto più a mio agio con la mia intimità. Mi sento di poter di poter far domande, di parlarne più apertamente. Per me parlare di vulva e vagina è ormai una cosa normale. Però riconosco che per tante altre persone sia ancora un tabù. Non dobbiamo vergognarci della nostra vagina».

