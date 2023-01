Bianca Atzei e la prova 'pancione' di Stefano: «Difficile fare tutto, provare per credere. Viva le donne»

di Redazione Web

Bianca Atzei è ormai arrivata al termine della sua gravidanza: la cantante tra pochi giorni darà alla luce il suo bambino, Noa Alexander. Negli ultimi giorni, la cantante ha condiviso con i follower il suo stato emotivo: un mix di sensazioni e paure, tuttavia la 35enne più volte ha confidato ai follower di non vedere l'ora di conoscere il suo bambino.

Come lei anche il compagno Stefano Corti che ha voluto provare per un giorno la stessa sensazione di una donna in gravidanza. Con l'aiuto della pellicola da cucina e di una palla fitness, Stefano ha ottenuto il suo 'pancione' personale. Ma la reazione è esilarante.

Il video sui social

«Avevo troppa voglia di maternità… ma meno male che non posso rimanere incinta, veramente difficile fare tutto. Provare per credere. Viva le donne», recita la didascalia del video che ritrae i duri sforzi di Stefano mentre tenta invano di svolgere le normali faccende quotidiane.

Alzarsi dal letto col pancione? Che fatica! E mettersi le scarpe? Impossibile... «Senza contare che il pallone non pesa direttamente su schiena e pavimento pelvico… quindi anche questa prova è una passeggiata rispetto la realtà!», sottolinea un utente tra i commenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 16:03

