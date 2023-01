Bianca Atzei, il parto si avvicina: il pancione è super pesante. «Influisce sulla mia schiena». Il rimedio

Countdown per il piccolo Atzei - Corti. La cantante Bianca Atzei è ormai agli sgoccioli e fra qualche giorno partorirà. E' diventata ormai impaziente di vedere il suo piccolo Noa che ha tanto desiderato insieme al compagno, la Iena Stefano Corti. E il peso della pancia si fa sentire parecchio. «Mancano ormai pochi giorni al parto e il peso della pancia influisce sulla mia schiena» scrive Bianca in una storia Instagram mentre si fa fare un massaggio per placare il dolore.

Leggi anche > Totti e l'antiriciclaggio, l'avvocato di Ilary rompe il silenzio. E Selvaggia Lucarelli commenta (e scherza) così

I fan di Bianca sono tutti in trepidante attesa di vedere il piccolo. Così come gli stessi genitori che spesso hanno mostrato sui social dolcezza e gioia per l'arrivo del piccolo.

La dolce dedica

Dopo l'aborto spontaneo, Bianca Atzei sta per diventare mamma del suo primo figlio. La cantante condivide spesso scatti e storie divertenti raccontando la sua gravidanza e ha postato una foto con una dolce dedica ma anche con una battuta diretta al papà. Il post Instagram che Bianca Atzei ha recentemente pubblicato sul proprio profilo ha guadagnato in poco tempo migliaia di like e commenti. La cantante ha scritto: «Manca poco ormai. Oggi nella visita di controllo eri davvero bellissimo Noa, hai le guanciotte grosse. Sei la mia pagnottella. Nella seconda foto le mani delle tue nonne non vedono l’ora di scaldarti e riempirti di baci. Ma tu a quanto pare dalla visita di oggi, stai benissimo dove stai. Al calduccio dentro di me… e non hai minimamente voglia di uscire… Ti aspetto… non fare il dispettoso come tuo padre però».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA