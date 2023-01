Bianca Atzei a pochi giorni dal parto: «Sto vivendo un mix di emozioni. Non riesco a descrivere ciò che provo»

di Redazione web

Bianca Atzei è ormai arrivata al termine della sua gravidanza: la cantante tra pochi giorni darà alla luce il suo bambino, Noa Alexander, avuto dal compagno Stefano Corti. Nelle sue ultime storie Instagram Bianca ha risposto ad alcune domande delle sue follower alle quali ha confidato di non vedere l'ora di conoscere il suo bambino.

Bianca Atzei nuda, la posa col pancione a pochi giorni dal parto: «Ecco la forma del mio corpo»

Bianca Atzei, l'ironia del compagno Stefano Corti "incinto": ecco cosa fa

Bianca Atzei, il parto si avvicina: il pancione è super pesante. «Influisce sulla mia schiena». Il rimedio

La storia Instagram

In una delle ultime storie Instagram che Bianca Atzei ha postato, una sua fan le chiede se sia emozionata per il parto e di conoscere il suo primo bambino. La cantante risponde: «Non riesco a descrivere quello che provo... È un mix di emozioni... Gli ultimi giorni prima del parto sono i più strani, particolari e incredibili da vivere. Sembra un sogno».

Bianca Atzei e la gravidanza

La cantante Bianca Atzei ha recentemente parlato in un monologo a Le Iene della sua gravidanza, di come è rimasta incinta dopo un periodo difficile in cui ha subito anche un aborto spontaneo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA