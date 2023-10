Barbara D'Urso, la pastasciutta e la mano di una bambina: «L'amore della mia vita». Di chi si tratta

di redazione web

Barbara D'Urso, famosa conduttrice televisiva, ha condiviso un tenero momento sulle storie di Instagram. L'ipotesi è che si tratti proprio di sua nipote. La donna concede raramente ai suoi fan questi momenti che la ritraggono come 'nonna'. La D'Urso in merito alla nascita della bambina aveva commento a Verissimo: «Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima».

La riservatezza

La riservatezza della stessa è probabilmente dovuta ad una volontà del figlio, come aveva sottolinato la donna nell'intervista: «Io avrei voluto condividere questa notizia, ma ho rispettato il volere di mio figlio e della sua compagna», la conduttrice aveva inoltre aggiunto: «Noi tre siamo molto riservati e l'atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio. Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno, e non vogliono che si sappia che sono miei figli.

La storia su Instagram

Nel post di Barbara D'Urso appare la mano di una bambina che sta mangiando la pastasciutta, nei due scatti la conduttrice tv ha commentato: «E finalmente lei», e nella storia successiva ha aggiunto: «L'amore della mia vita».

