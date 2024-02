Arianna Cirrincione torna a casa con la figlia Allegra e Andrea Cerioli: «Benvenuta»

di Redazione web

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati genitori della loro prima bambina: Allegra che è nata qualche giorno fa. Finalmente, oggi venerdì 9 febbraio, i tre sono tornati a casa dall'ospedale per cominciare insieme la loro nuova vita. I neo genitori hanno pubblicato il momento del ritorno e l'accoglienza che hanno trovato al loro arrivo, tramite diverse storie Instagram postate nei rispettivi profili. Arianna e Andrea sorridono raggianti e la piccolina dorme dentro il suo ovetto. Ora, i fan non vedono l'ora che l'influencer racconti loro com'è stato il momento del parto e quali emozioni ha vissuto.

La storia Instagram di Arianna Cirrincione

Quando è nata Allegra, il primo a pubblicare foto e storie Instagram è stato papà Andrea Cerioli che non è proprio riuscito a trattenere l'emozione nel vedere la sua bambina. Arianna Cirrincione, invece, aveva scritto un breve messaggio in cui faceva sapere a tutti che avrebbe raccontato a breve le sua esperienza perché, al momento, si stava riprendendo dal parto insieme alla sua piccola. Oggi, tuttavia, l'influencer ha postato un video in cui apre la porta di casa insieme ad Andrea e sul soffitto sono appesi una miriade di palloncini colorati, sul tavolo ci sono moltissimi dolcetti e una torta con la scritta "Allegra". Mamma e papà sembrano essere felicissimi e nel loro video scrivono: «Benvenuta a casa».

Arianna Cirrincione mamma

Stando a quanto raccontava qualche giorno prima del parto, Arianna Cirrincione non vedeva davvero l'ora che la sua bambina nascesse e, proprio per questo, aveva spiegato di non volersi allontanare più di tanto da casa. Ha fatto bene: Allegra è nata un giorno dopo che l'influencer aveva postato la storia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 15:06

