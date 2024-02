Andrea Cerioli non vede l'ora di diventare papà: «Oggi potrebbe essere un buon giorno... non fa per me tutta questa attesa»

di Redazione web

Andrea Cerioli non vede proprio l'ora di conoscere la sua bambina che potrebbe nascere da un momento all'altro. La data che segna il termine della gravidanza è fissata per il 7 febbraio prossimo ma si sa, quando la data si avvicina, le acque potrebbero rompersi in qualsiasi momento. E anche Arianna Cirrincione è pronta per dare il benvenuto alla sua piccolina che si chiamerà Allegra.

La storia Instagram di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli, ai tempi dell'Isola dei Famosi, ha sempre dichiarato che uno dei suoi sogni nel cassetto è quello di diventare papà. Ora che questo desiderio si sta per avverare, l'ex volto di Uomini e Donne non sta più nella pelle dalla voglia di abbracciare e coccolare la sua bambina. Mancano pochi giorni alla sua nascita, se non poche ore e Andrea non ce la fa più. L'ultima storia pubblicata su Instagram parla chiaro: «Oggi sarebbe un bel giorno... 4-2-24, ma secondo me, anche oggi nulla... Comunque la fate tutti facile: "Apetta non avere fretta, è bellissima l'attesa". Io vi giuro, la prossima che mi dice "Sono incinta", parto per una missione umanitaria e torno quando il bambino ha sei o sette anni. Lo porto diretto alle elementari. Non fa per me tutta questa attesa», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

La gravidanza di Arianna Cirrincione

Arianna Cirricione ha cercato di viversi il più tranquillamente possibile questa gravidanza e ha spiegato ai follower di non voler pensare con ansia al momento del parto che, di solito, spaventa un po' tutte.

