Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano il nome della loro bambina: «Sperando che possa essere il riassunto della tua vita»

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione stanno per diventare genitori della loro prima bambina che dovrebbe nascere nei primi giorni del mese di febbraio, più precisamente, il 7 del mese, come svelato sui social dalla futura mamma. Manca sempre meno, quindi, all'arrivo della cicogna e i due sono davvero felici di allargare la famiglia.

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne stanno preparando tutto, anche i primi cambi per l'ospedale e proprio con l'etichetta per il borsone, hanno svelato come chiameranno la loro piccolina.