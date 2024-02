Arianna Cirrincione, la dolce dedica per la figlia Allegra: «Lei è l'unica per me»

di Redazione web

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati genitori della loro prima bambina Allegra all'inizio del mese di febbraio, martedì 6 per la precisione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne non vedevano l'ora di accogliere la loro piccola che ha portato una felicità immensa nelle loro vite. Da quando è nata Allegra, infatti, Arianna e Andrea condividono molti contenuti social in cui lei è la protagonista indiscussa e così è successo anche qualche ora fa quando l'influencer le ha dedicato un dolce pensiero.

Il post Instagram di Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si filma mentre culla la piccola Allegra addormentata e con il visino posato sulla sua spalla. La neo mamma guarda sorridente la bambina e, con in sottofondo la canzone "She's the One" di Robbie Williams, scrive: «She's the One» ovvero «Lei è l'unica per me».

Il post social ha riscosso tantissimo successo tra i fan dell'influencer che hanno commentato con molti commenti di auguri e di amore. Non si è fatto attendere papà Andrea Cerioli che ha scritto: «Sono perso». I due genitori, qualche giorno fa, hanno spiegato di come si stiano abituando ai nuovi ritmi e di come sia tutto così bello e nuovo.

Il post di Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sprizzano felicità da tutti i pori per l'arrivo della loro bambina Allegra che ha già quasi un mese di vita.

