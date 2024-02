Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, decisa la data di matrimonio: «Ecco come procedono i preparativi delle nozze»

«Si abbiamo deciso». Con queste parole Cecilia Rodriguez risponde alla domanda di una sua follower in merito alla data del matrimonio con Ignazio Moser. D'altronde i fan della coppia ricordano bene il momento in cui Ignazio ha chiesto in sposa la sorella minore di Belen: era il novembre 2022 e i due si trovavano in vacanza in un romantico hotel in montagna. Da allora ne è passato di tempo ma oggi, Cecilia Rodriguez e Ignazio hanno tutte le intenzioni di sposarsi. La sorella di Belen ha pubblicato alcuni video dove ha aggiornato i suoi follower sulla situazione, condividendo alcuni dettagli dei preparativi del matrimonio.