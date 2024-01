Uomini e Donne, per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ultime ore prima del parto: «Non mollare»

di Dajana Mrruku

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una delle coppie più solide uscite da Uomini e Donne. I due, appena si sono visti non hanno potuto fare altro che scegliersi, nonostante non tutti credessero al loro amore. Pochi giorni fa i due hanno festeggiato i 5 anni di relazione e quale regalo migliore se non il primo figlio? Arianna, infatti, è incinta della loro prima figlia e i nove mesi di gravidanza stanno per scadere...

Le ultime visite

Arianna e Andrea hanno condiviso molto durante il periodo della gravidanza con le visite mediche e i consigli che le neomamme hanno dato all'ex corteggiatrice. Questi sono gli ultimi giorni prima della nascita della piccola ed è tempo di ultime visite.

«Sono gli ultimi controlli e siamo molto in ansia. Purtroppo il liquido è troppo e Arianna deve bere molto di più, ma è tutto nella norma. Non mollare Rambo!» ha scritto Andrea Cerioli per aggiornare i loro fan e per dare coraggio alla fidanzata, stremata da questi nove mesi molto intensi.

