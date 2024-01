Monica Bellucci e Tim Burton, l'ex Vincent Cassel: «So che ora lei è felice, è una parte importante della mia vita»

di Alessia Di Fiore

La foto di Monica bellucci e Tim Burton sul red carpet a Roma hanno commosso tutti ottenendo la benevolenza di tutti i fan, compresa quella dei loro ex.

Vincent Cassel che è stato legato all'attrice per più di 18 anni e con la quale ha avuto due splendide figlie, Deva e Léonie, ha commentato per la prima volta la coppia più vociferata e amata del cinema internazionale.

Le parole di Vincent Cassel

«So che Monica è felice, e questo è molto importante per me. Ho vissuto con lei 18 anni, abbiamo due figlie e non so quanti film abbiamo girato insieme. È una parte importante della mia vita », ha riferito l'attore alla rivista Oggi in merito alla relazione dell'ex moglie con il regista californiano.

Monica Bellucci e Vincent Cassel si sono conosciuti sul set de L'appartamento nel 1996 ed è stato amore a prima vista nonostante l'attrice all'epoca fosse fidanzata con l'attore Nicola Farron.

Anni dopo sono nate le loro due figlie, Deva nel 2004 e Léonie nel 2010, tre anni prima che la coppia annunciasse il divorzio. Sebbene tra i due la rottura sia stata netta, Vincent ha ammesso di nutrire un forte rispetto per Monica e per le sue ex, in merito alla sua seconda moglie Tina Kunakey ha infatti detto: «Se una donna è stata importante per te non puoi permettere che rabbia o gelosia cambino le cose».

