Vincent Cassel, "esordio social" sul profilo della nuova compagna: lei posta la prima foto insieme

di Alessia Di Fiore

Vincent Cassel, dopo la separazione da Tina Kunakey, avvenuta lo scorso aprile, ha una nuoa compagna, che oggi, in onore del compleanno dell' attore, ha postato una dedica in suo onore, sui suoi canali social. Dopo numerose ipotesi sulla loro relazione, non ancora ufficializzata, i due sono stati finalmente avvistati insieme in Brasile, paese d'origine della modella, poco dopo i due sono stati fotografati nella capitale italiana dove hanno festeggiato il compleanno di lei. Oggi i due, si godono la romantica Parigi con un romantico scatto sullo sfondo della Tour Eiffel.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 18:39

