Luca Argentero, il ricordo di Barbara D’Urso: «Ha iniziato grazie a me 20 anni fa al Grande Fratello». La risposta dell'attore

Il dottor Andrea Fanti è tornato tra le corsie del policlinico Ambrosiano di Milano, con la serie Doc che ha reso ancora più famoso Luca Argentero. Tra casi interessanti puntata dopo puntata e la storia stessa del primario di medicina interna che si fa sempre più avvincente, Doc è una delle serie tv più viste di sempre in Italia. Tra i fan più affiatati ci sono anche personaggi famosi, come Barbara D'Urso che ha voluto scrivere un pensiero su Luca, conosciuto nel lontano 2003, nel suo Grande Fratello.

Quindi oggi c’è #DOC3? 🌞ricordo la prima volta in tv del bello e bravissimo @Lucaargentero nel mio Gf del 2003… Sono passati oltre vent’anni, lui ha studiato tanto ed è un attore pazzesco… Viva Luca! 🩺 pic.twitter.com/qFTGmPqyja — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) January 18, 2024

La dedica di Barbara

Non tutti si ricorderanno degli inizi di Luca Argentero nel mondo della televisione, grazie ad un reality show, il Grande Fratello, condotto allora da Barbara D'Urso, come ha ricordato la stessa nel tweet: «Quindi oggi c’è Doc 3? Ricordo la prima volta in tv del bello e bravissimo Luca Argentero nel mio Gf del 2003.

L'attore ha voluto commentare con un cuore rosso le dolci parole dell' ex conduttrice della Mediaset, grato dell'opportunità e delle sue radici nel GF.

