Myrta Merlino e il “caffeuccio” a Pomeriggio 5: «Perfetta perché imita Barbara D’Urso»

di Dajana Mrruku

Ormai Myrta Merlino è di casa a Pomeriggio 5, ma gli spettatori sono ancora molto legati a Barbara D'Urso e l'ultima mossa della nuova conduttrice ha destato non poche polemiche. Ieri, 18 gennaio, è andato in onda un interessante servizio sul caffè e la conduttrice ne ha approfittato per portare una moka in studio e in diretta ha simulato il gesto del "caffeuccio", simbolo dell'ex padrona di casa, Barbara D'Urso.

Il servizio sul "caffeuccio"

Il servizio sul caffeuccio non è passato inosservato, soprattutto per i nostalgici di Barbara D'Urso che lo hanno visto come una frecciatina non poco velata nei confronti dell'ex conduttrice.

«Per noi italiani il caffè è tutto, mito, poesia, gesto d’amore e d’amicizia, condivisione; eppure il Gambero Rosso dice che il caffè italiano non è più il migliore del mondo.

«Questa donna ha tutto, perché copia Barbara D'Urso», ha scritto un utente mentre altri si sono accodati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA