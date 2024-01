⁠⁠Barbara D’Urso: «Brindiamo tutti insieme, ma non diciamo a cosa». Novità in arrivo

Barbara D'Urso sta vivendo un momento magico della sua carriera. È tornata al suo primo amore, il teatro, con uno spettacolo di successo, in giro per l'Italia ed è tornata ad avere più tempo per la sua famiglia e per la piccola nipotina.

L'addio a Mediaset è stato difficile, soprattutto per i vari retroscena che, sicuramente, non sono venuti tutti fuori, ma Cologno Monzese era casa sua da più di 15 anni e Pomeriggio 5 era la «creatura televisiva» a cui teneva di più. Ma oggi Barbara è una donna forte e fiera del suo lavoro e dei suoi successi, a cui brinda ogni sera.

Ieri sera, tuttavia, il brindisi aveva qualcosa in più. Andiamo a scoprire che cosa è successo.