Barbara D'Urso infortunata: «Mi fa male tutto, sono stata una stupida». Cosa è successo

Barbara D'Urso si fa male ma non rinuncia alla danza. La conduttrice, in una delle sue storie Instagram, ha detto di essere completamente bloccata con la schiena a causa di un piegamento sbagliato. La forza di volontà dell'ex volto di Pomeriggio 5 è innegabile, perchè nonostante il dolore non rinuncia alla sua lezione di ballo.

Non solo, la D'Urso dà anche dei consigli su come evitare di farsi male a casa in modo così banale, e lo fa sempre con il sorriso e scherzando con il suo maestro. Per fortuna non è niente di grave. Ma cosa è successo?

Incidente domestico

«Oggi vorrei dirvi che sono tre giorni che sono costretta a farmi le punture di Volataren e Muscoril». Barbara D'Urso su Instagram condivide gioie e dolori, come in questo caso.

Nulla di preoccupante, visto che parla al suo pubblico dalla sala di danza dove fa lezioni private: «Vedete amiche una balla, fa sport, fa mille cose e non le succede nulla. Poi basta una stupidaggine e si finisce così. Mille acrobazie e poi basta sollevare un vaso pieno d'acqua per ritrovarsi con la schiena completamente bloccata. Sono una stupida».

Un movimento banale, che può succedere a chiunque, per questo Carmelita ha deciso di dare qualche consiglio su come piegarsi quando si vogliono prendere dei pesi: «Sulle ginocchia, mai sulla schiena. Eppure io sono una che fa piroette e movimento tutti i giorni».

