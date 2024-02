Andrea Cerioli neo papà, la dedica speciale per Allegra: «Le insegnerò a non essere come gli altri»

di Cristina Siciliano

Diventare genitori è un carico di emozioni. L'arrivo di un bebè è un evento che cambia radicalmente la vita: c'è gioia, paura e un senso crescente di preoccupazione. Lo sa bene Andrea Cerioli che è diventato da pochissimo papà di Allegra, nata il 6 febbraio. L'ex tronista di Uomini e donne e la compagna Arianna Cirrincione si stanno godendo in questi giorni teneri momenti di intimità familiare.

Andrea Cerioli e Arianna si sono conosciuti nel 2019 nello studio del dating show di Maria De Filippi. Un amore nato praticamente a prima vista il loro, ora coronato dalla nascita di Allegra. Il neo papà ha così scelto di pubblicare un post sul suo profilo Instagram con una tenera dedica per la piccola Allegra.

Il messaggio social

«Insegnerò a mia figlia a non essere superficiale - ha scritto Andrea Cerioli a corredo del post Instagram -.

«Le insegnerò a non giudicare e a non dar peso ai giudizi degli altri - ha continuato Andrea Cerioli -. Le dirò di vivere la vita come crede, come vuole, ascoltando consigli ma non dipendendo da nessuno. Le insegnerò ad amare, a rispettare tutti e le dirò di far l’amore solo quando saranno in due a volerlo. Le dirò di non abbassare mai la testa, e di guardare le difficoltà negli occhi e sfidarle».

L'ex tronista ha concluso: «Le dirò di non fidarsi di nessuno ma di provare a conoscere tutti. Le insegnerò a ringraziare chi per lei ci sarà sempre. Le insegnerò a non abbattersi mai e andare avanti sempre. Perché la vita è sempre uguale. Il mondo è sempre uguale. Ma è comunque importante sapere in che modo affrontarlo. Insegnerò a mia figlia a non essere come gli altri».

