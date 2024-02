Angelina Mango perde la custodia del premio vinto a Sanremo. Il video è virale

di Cristina Siciliano

È stata l'ultima edizione del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Amadeus. Un quinquennio che si conclude con il trionfo di Angelina Mango con la sua La noia, scritta insieme ai Re Mida Dardust e Madame, che è riuscita a rianimare un'edizione un po' scarica. Angelina Mango è stata in grado di portare sul palco dell'Ariston un'attitudine che richiama tantissime artiste internazionali. Nelle ultime ore l'artista 22enne ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha rivelato di aver perso la custodia del premio del Festival di Sanremo 2024. Un video che in pochissimi secondi è diventato virale sul web.

Il video

«Ragazzi io ho un appello da fare. Stiamo cercando disperatamente lal mia custodia del premio del Festival di Sanremo. Chi l'ha presa? Io vado in giro così (con una busta ndr.) ma non è fattibile ragazzi».

Numerosissimi sono stati i commenti degli utenti social sul web. «Ma come? Vabbè qualcuno sicuramente l'avrà messa in vendita», ha scritto un utente. E ancora: «Sei incredibile, sto ancora ridendo. Io avrei perso tutto comunque tranquilla, anche il premio. Sono sicura che non la troverai».

