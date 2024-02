Angelina Mango vince Sanremo 2024, Tiziano Ferro: «Me lo sentivo»

di Cristina Siciliano

L'ultima edizione del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Amadeus è stata vinta da Angelina Mango. Con la sua La noia vince a sorpresa la cantante 22enne. D'altronde Angelina ha fatto un Festival di Sanremo perfetto portando a casa una serie di performance pazzesche: energia, presenza scenica e quel giusto pizzico di ironia. Ha ballato, ci ha fatto ballare, ci ha insegnato la cumbia e che annoiarsi può essere un bene. E lo sapeva già anche Tiziano Ferro che, infatti, al termine del Festival, ha scelto di pubblicare un messaggio per Angelina nelle sue Instagram stories.

La dedica di Tiziano Ferro

«Anni fa, quando ho prodotto questa canzone ('Walkman' di Angelina Mango ndr,) , me lo sentivo - ha scritto Tiziano Ferro nelle sue Instagram stories -.

«E un abbraccio speciale a Laura Valente: questa vittoria è anche la tua», ha concluso Tiziano Ferro.

Le performance

Sera dopo sera, Angelina Mango non ne ha sbagliata una al Festival di Sanremo. E per la serata delle cover, ha alzato ancora di più l'asticella, cantando un brano del papà, il grande Pino Mango. 'La Rondine' è stato il brano che la 22enne ha interpretato in punta di piedi ma con grande intensità.

