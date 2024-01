Angelina Mango e Antonio Cirigliano si sono lasciati? Lei rompe il silenzio

di Cristina Siciliano

Il gossip sulla fine della relazione tra Angelina Mango, 22 anni, e Antonio Cirigliano, 24 anni, impazza. La cantante, che al Festival di Sanremo porterà "La Noia" scritta insieme a Madame e a Dardust, però smentisce di essersi lasciata con Cirigliano, chitarrista con cui fa coppia anche nel mondo della musica.

Dopo il successo di Amici, dove si è classificata seconda, la figlia di Mango ha conquistato il pubblico con i suoi brani ma anche con i dettagli, le ipotesi "dette e non" della sua storia d'amore. «Sono innamoratissima. Stiamo bene», sono state queste le parole di Angelina che hanno smentito la crisi.

Chi è Antonio Cirigliano

Antonio Cirigliano è un appassionato di musica: fa il chitarrista e ha già in curriculum collaborazioni importanti. È originario di Francavilla in Sinni, Potenza, ed anche lui è cresciuto in Basilicata come la sua fidanzata.

Angelina Mango aveva parlato per la prima volta della sua relazione d’amore ad Amici, senza mai però rivelare altri dettagli.

La cantante, ospite a Radio Deejay insieme al fidanzato, lo scorso novembre aveva rivelato: «Sì, è il mio boyfriend, stiamo insieme da prima di Amici, ossia due anni e mezzo».

