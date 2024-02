Angelina Mango vince Sanremo, Amici: «Siamo orgogliosi di te»

di Cristina Siciliano

È Angelina Mango, la vincitrice della 74esima edizione di Sanremo. La sua "La noia" è stata la canzone premiata sulla base dei voti delle tre giurie: televoto, sala stampa e Giuria delle radio. La 22enne, ex allieva di Amici, ha stupito tutti per il grande temperamento con il quale è in grado di affrontare il palcoscenico.

Dal secondo posto nell'edizione 2023 di Amici, al primo a Sanremo, è un attimo: a soli 21 anni Angelina Mango ha raggiunto un punto apicale della carriera anche se lei, nel discorso di accettazione del premio, ha continuato a ripetere di sentirsi «piccola».

Il post di Amici

«Siamo orgogliosi di te».

Il brano

Con la sua La noia, scritta insieme ai Re Mida Dardust e Madame, Angelina Mango ha portato un'attitudine che richiama artiste internazionali. La figlia di Mango nel suo brano parla della «cumbia della noia». E quindi, il testo del brano ribalta l’usuale concezione della noia, sentimento che generalmente viene combattuto, ma che l’artista invece accoglie come un vero e proprio trampolino di lancio verso un'occasione di rinascita.

