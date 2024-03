Andrea Cerioli, prove di matrimonio con Arianna Cirrincione: «Aspetto il momento buono per farle la proposta»

di Redazione web

Andrea Cerioli è diventato papà della sua prima bambina Allegra da poco (è nata lo scorso 6 febbraio) ed è pazzo d'amore per lei e, ovviamente, per la compagna e mamma della piccola, Arianna Cirrincione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono conosciuti all'interno dello studio di Maria De Filippi nel 2019 e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

Prima di diventare genitori, Andrea e Arianna avevano sempre sorvolato sull'argomento matrimonio ma, in una recente intervista rilasciata a Casa Sdl, l'ex tronista ha rivelato che sarebbe pronto a portare all'altare la fidanzata. Ecco che cos'ha dichiarato.

L'intervista di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli è stato uno degli ultimi ospiti del programma web Casa Sdl. Gli è stato chiesto se, in futuro, potrebbe pensare alle nozze con Arianna Cirrincione e lui ha risposto: «Il matrimonio? Sicuramente, sicuramente sì, ci sarà.

Andrea Cerioli e il matrimonio

Quando Andrea Cerioli ha parlato di matrimonio con Arianna Cirrincione, molti fan sono rimasti sorpresi. Infatti, qualche tempo fa, l'ex tronista aveva dichiarato: «Credo a due persone innamorate e unite, non a una fede al dito».

