Arianna Cirrincione, la risposta ai fan: «Perché abbiamo scelto di chiamare Allegra nostra figlia»

Arianna Cirrincione è diventata mamma della sua prima bambina di nome Allegra nella prima settimana di febbraio. L'influencer, dopo aver capito meglio i ritmi della sua nuova vita con la piccola, ha deciso di mettere a disposizione dei fan il consueto box delle domande. Le hanno scritto in tantissimi e l'ex volto di Uomini e Donne ha risposto a molti fan svelando anche il motivo per cui lei e il compagno Andrea Cerioli hanno deciso di chiamare Allegra la figlia.

La storia Instagram di Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione ha ricevuto molte domande dai suoi fan che le hanno chiesto tante curiosità sul periodo della gravidanza ma anche riguardo quello successivo alla nascita della bambina. Qualcuno ha chiesto all'influencer: «Perché il nome Allegra?» e Arianna ha spiegato: «La protagonista del film Hitch si chiamava Allegra. Andrea ha visto il film e si è innamorato del nome... A me il nome piaceva ma, all'inizio, non ero convintissima perché non mi convinceva, appunto, il diminutivo. Poi, a furia di sentirlo, mi sono affezionata e quindi... Allegra!».

Qualcuno, poi, le ha chiesto se allatti al seno o meno e Arianna ha risposto: «Solo allattamento al seno. Sono stata fortunata perché lei si è attaccata subito bene e il mio latte è nutriente. Quindi, procede tutto bene!».

Il periodo della gravidanza

Una follower di Arianna Cirrincione, poi, le ha chiesto se in gravidanza avesse seguito una dieta e quanti chili avesse preso e lei ha risposto così: «Sono sincera, verso la fine non mi sono più pesata.

