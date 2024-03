Jennifer Lopez, la Birkin in coccodrillo non è per tutti ma l'orecchino è low cost: quanto vale il suo look Un giusto compromesso







di Alessia Di Fiore Per la proiezione del suo nuovo documentario "La più grande storia d'amore mai raccontata", Jennifer Lopez ha deciso di giocare un po' con il suo look e a lussuosissimi capi ha abbinato alcuni gioielli tutt'altro che costosi. Jennifer Lopez e il costo del suo look Jennifer Lopez ha abbracciato in pieno lo stile della "mob wife", fashion trend molto in voga nel 2024 che tende ad imitare lo stile e l'estetica tipica delle "mogli dei boss mafiosi", e per l'occasione ha deciso di indossare una canotta Saint Laurent (dollari 2.590 ), gonna a tubino (dollari 3.990), decolletè (dollari 1.090), il tutto impreziosito da una favolosa Birkincolor cioccolato in coccodrillo dal valore di 30.000 dollari. Sebbene il suo look sia complessivamente molto costoso, i suoi gioielli erano tutt'altro: l'attrice ha indossato un paio di scintillanti orecchini a bottone in oro di Melinda Maria dal valore di 78 dollari e un polsino della stessa collezione da 85 dollari. Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 20:16

