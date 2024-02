Jennifer Lopez scoppia in lacrime: «Ecco cosa ha fatto Ben Affleck»

di Cristina Siciliano

Jennifer Lopez ha accompagnato il suo ritorno alla musica con un docufilm, This Is Me...Now: A Love Story, che sta rimettendo sotto i riflettori, nuovamente la sua vita privata ma questa volta seguendo le sue regole. Jennifer Lopez nel docufilm si è raccontata a tutto tondo sulle ispirazioni che l'hanno guidata nel suo nuovo racconto su pentagramma, legato a doppio filo all'amore ritrovato con il suo Ben Affleck a 20 anni dal colpo di fulmine. Un rapporto non proprio semplice, anzi. Infatti la cantante in una scena ha spiegato il motivo per il quale non è riuscita a trattenere le lacrime per l'attore.

La storia d'amore

Jennifer Lopez durante una scena del docufilm ha parlato della storia d'amore con Ben Affleck e non è riuscita a trattenere le lacrime. «Quello che ha detto e quello che ha visto mi ha fatto credere in me stessa - ha sottolineato Jennifer Lopez in una scena del docufilm -. E sono arole che vengono solo dall'amore. Nessun altro avrebbe mai potuto farmi vedere questo su me stessa. Questo per me è stato molto commovente».

La cantante ha aggiunto: «Non pensavo molto a me prima e quindi automaticamente il mondo non pensava a me. Ora tutto si è allineato».

