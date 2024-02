Jennifer Lopez, la rivelazione sul matrimonio annullato con Ben Affleck: «Non eravamo pronti»

di Cristina Siciliano

Niente da aggiungere: gli inguaribili romantici hanno la prova che Venditti aveva ragione, «certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Nel mese di luglio 2022, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno coronato il loro sogno iniziato vent'anni prima diventando marito e moglie e sorprendendo fan e media annunciando il tutto a cose fatte. Un matrimonio che doveva celebrarsi già nel 2004 ma saltò tutto a pochi giorni dal fatidico «sì».

La dichiarazione

«In cuor mio sapevo che volevo stare con lui per il resto della mia vita - ha raccontato J.Lo ai microfoni Apple Music -. Ma sembrava che non ce l’avremmo fatta. Non ci siamo lasciati in quel momento, è successo nei mesi successivi. Ma quell’episodio gettò dubbi in entrambi sulla nostra relazione, su dove stesse andando. E mi sono spaventata. È stato un periodo molto triste, lasciare andare qualcuno che ami davvero.

La popstar ha aggiunto: «Non avevamo le capacità di capire, emotivamente, la situazione. Nonostante lui avesse quasi trent’anni, e io poco di più, non eravamo pronti a guardarci l’uno con l’altra e lavorare un po’ su ciò che avevamo, che era reale. E così abbiamo fatto quello che fanno tante persone, che si lasciano quando le cose si fanno difficili, dividendo le proprie strade».

«Così abbiamo fatto noi: abbiamo trovato altre persone, avuto bambini bellissimi - ha concluso J.Lo -. Poi è arrivato un punto in cui mi sono resa conto che stavo bene anche da sola. È divertente che pure lui abbia avuto più o meno lo stesso tipo di percorso».

