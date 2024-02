Jennifer Lopez, Google Immagini nacque 23 anni fa grazie alla cantante (e a Donatella Versace): il successo dell'abito verde

di Redazione web

Sono trascorsi 23 anni da quando Google Immagini è stato introdotto il 12 luglio 2001, a seguito di una grande richiesta di foto dell’abito verde Versace di Jennifer Lopez indossato esattamente 24 anni fa, nel febbraio 2000.«Google immagini nacque nel 2000 grazie a Jennifer Lopez» racconta e svela Eric Schmidt, il numero uno di Google.

L'abito «googlato»

Era il 2000 quando Jennifer Lopez sfilò con un vestito mozzafiato firmato Versace ai Grammy Awards. Un vestito verde, firmato Donatella Versace, praticamente trasparente e con una lunga scollatura. Poco dopo la sfilata sul red carpet dei Grammy Awards di Jennifer Lopez le ricerche su Google della foto della cantante schizzarono e così i tecnici e i dirigenti di Google decisero di creare un vero e proprio motore di ricerca per le foto. «L’intento era quello di portare gli utenti esattamente dove volevano», spiega Schmidt, e in quel caso era soltanto la foto del vestito di Jennifer Lopez.



Cinque anni fa, per celebrare i 18 anni dalla nascita di Google Immagini, Jennifer Lopez ha recentemente reindossato l'iconico abito (non proprio lo stesso, una versione rifatta pari pari sulla base originale) durante la settimana della moda a Milano, grazie alla collaborazione tra Google e la stilista Versace.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA