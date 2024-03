Arianna Cirrincione mamma: «Settimana tosta, ma Andrea è un papà iper presente che amo alla follia»

di Redazione web

Arianna Cirrincione si è dedicata un po' ai suoi follower che le hanno fatto qualche domanda in merito a queste prime settimane da mamma della sua prima bambina Allegra, nata dalla relazione con il compagno Andrea Cerioli. Qualcuno ha chiesto all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: «Cosa hai scoperto di te stessa con la maternità che prima, invece, non sapevi?», quindi, Arianna ha risposto: «Sono diventata apprensiva e giuro, non è da me», con l'emoticon divertita. L'influencer ha anche parlato di quanto sia importante avere al suo fianco il fidanzato Andrea Cerioli.

Le storie Instagram di Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione, da quando è diventata mamma, ha più volte messo a disposizione dei suoi fan il box delle domande. In questo modo, riesce a comunicare con tutti e, magari, a essere utile a chi sta affrontando la gravidanza per la prima volta com'è successo a lei. Qualcuno le ha scritto: «Come stai mamma? Tutti pensano alla bambina e nessuno alla mamma!». Arianna ha risposto: «Verissimo! Grazie per la domanda. Sto bene, non vi nego che questa settimana è stata tosta per via di tante cose... Ho bisogno di staccare un po' la testa, spero di farlo presto!».

L'influencer ha risposto, poi, a chi le ha chiesto se la presenza di Andrea Cerioli sia fondamentale: «Assolutamente sì! Per me, in primis, ma anche per lei...

Le parole di Arianna Cirrincione

Infine, Arianna Cirrincione ha ripostato una domanda di una fan che le chiedeva se, a livello psicologico, si fosse sentita scombussolata dopo il parto. «Sono super sincera!» ha scritto «Come dicevo prima, sicuramente ci sono momenti e giornate storte... ma non mi sento di lamentarmi. È il momento più bello della mia vita, sono grata per tutto e sono felice».

