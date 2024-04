Arianna Cirrincione: «Il mio primo compleanno da "milf"». Gli auguri di Andrea Cerioli la fanno commuovere

di Redazione web

Arianna Cirrincione compie 29 anni proprio oggi, venerdì 5 aprile. La neo mamma della piccola Allegra è amatissima sui social ma, soprattutto, nella vita reale: il compagno Andrea Cerioli è sempre al suo fianco e per lui ogni occasione è buona per dedicarle dolci pensieri o parole d'amore. Così, è successo anche poco fa: l'ex tronista di Uomini e donne ha postato una dedica romantica per Arianna che ha risposto subito con altrettante belle parole ma anche con una battuta che ha fatto divertire i suoi follower. In una delle ultime storie pubblicate, la giovane mamma si è definita una "milf".

La dedica di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli ha postato sul proprio profilo Instagram un messaggio d'auguri speciale per Arianna Cirrincione. Il papà di Allegra ha scritto: «Non lo so spiegare a parole… Dal primo momento ho pensato fossi esattamente quello che avevo sempre desiderato, dal primo istante. Sei buona più che mai, mi fai sempre ridere… Sei una mamma indescrivibile, non avrei potuto sognare una persona migliore di te affianco nella mia vita. Ti amo sopra ogni cosa… Ti proteggerò per sempre.

Grazie per tutto quello che fai per noi».

La risposta di Arianna Cirrincione

Inutile dire che la dedica è piaciuta molto ai fan della coppia ma, soprattutto, ad Arianna Cirrincione la cui risposta non si è fatta attendere.

