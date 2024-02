Arianna Cirrincione prossima al parto: «Ennesimo giro in ospedale... urlo»

di Redazione web

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli stanno per dare il benvenuto alla loro prima bambina che dovrebbe nascere il prossimo 7 febbraio. L'influencer e l'ex tronista non vedono l'ora di conoscerla e la stanno già aspettando, anche se, sembra proprio che la piccola stia bene dentro al pancione della mamma. Nelle scorse ore, Arianna ha fatto sapere ai follower che non ci sono ancora novità e che tutto tace.

La storia Instagram di Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione, nei giorni scorsi, ha pubblicato diverse storie Instagram in cui ha spiegato ai follower di essersi recata in ospedale per il monitoraggio e per capire, quindi, se la sua bambina stesse bene. L'ex volto di Uomini e Donne aveva, poi, detto che la situazione era normale e tranquilla e che avrebbe solo dovuto pazientare un altro po' di tempo. Quindi, nelle scorse ore, ecco di nuovo Arianna stesa sul letto dell'ospedale che, con un filtro molto buffo, racconta ai fan: «Ci siamo fatti l'ennesimo giretto... Ma no ragazze, non è ancora il momento... urlo!», aggiungengo alcune emoticon con le lacrime dalle risate.

Il nome della bambina

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno già svelato come chiameranno la loro bambina: Allegra.

