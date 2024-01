Arianna Cirrincione vicina al parto: «Ho il fiatone anche ad alzarmi dal divano»

di Redazione web

Tra qualche giorno, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli conosceranno finalmente la loro prima bambina che hanno deciso di chiamare Allegra. I due futuri genitori stanno preparando tutto per l'arrivo della loro piccola che, stando a quanto ha dichiarato l'influencer nelle proprie storie Instagram, dovrebbe nascere il prossimo 7 febbraio.

Il pancione di Arianna cresce a vista d'occhio e ci sono giorni in cui la fatica si fa sentire più del solito.

La storia Instagram di Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione ha raccontato la sua gravidanza sul proprio profilo Instagram: si è confidata con i suoi fan, ha chiesto loro consigli su come affrontare al meglio questo periodo della sua vita che, comunque, ha vissuto davvero al meglio. Proprio alcuni giorni fa, l'influencer aveva spiegato di avere avuto una gestazione abbastanza tranquilla che le ha permesso di fare tutto ciò che voleva (ovviamente, nei limiti). Solo ora, che ormai è vicina al termine, la fatica si fa sentire e, infatti, poco fa, Arianna ha pubblicato una storia in cui scrive: «Ho il fiatone anche ad alzarmi dal divano». Poi, spiega: «Oggi è una giornata bellissima e forse andremo a fare un giro con Derek (il bulldog francese, ndr), anche se, non ci allontaneremo troppo perché sia mai che mi si rompano le acque».

Arianna Cirrincione sui social

Qualche sera fa, Arianna Cirrincione ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram e quando le hanno chiesto se preferisse affrontare un parto cesareo o naturale, lei ha risposto: «Credo che sarà proprio naturale a meno che non ci siano complicazioni, ma speriamo di no...

