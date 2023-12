Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione futuri genitori: «Costretti a casa, lo stomaco non mi dà tregua»

di Redazione web

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, a breve, diventeranno genitori della loro prima bambina che dovrebbe nascere nei primi giorni del prossimo febbraio. I due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno documentando la gravidanza con varie storie e post sui propri profili social e hanno fatto sapere ai loro follower che questi ultimi giorni non sono stati affatto semplici e il motivo è presto detto.

Le storie Instagram di Andrea e Arianna

Nell'ultima storia Instagram che Arianna Cirrincione ha pubblicato, si vede il suo pancione sempre più grande e la sua mano posata sopra. L'influencervscrive: «Ancora k.o. Purtroppo, in questi ultimi mesi, lo stomaco non mi dà tregua, continuo ad avere attacchi di dolore acuto che fanno fatica ad andare via. Saremmo dovuti partire domani ma, ahimè, non ci è possibile perché riesco a stare solo sdraiata... Sono un po' assente, lo so ma ci aggiorniamo presto», con tanto di cuore rosso.

Poco dopo Andrea Cerioli ha pubblicato una storia in cui mostra l'entrata del reparto maternità dell'ospedale e scrive: «Un bel giro al pronto soccorso per chiudere l'anno. Ne avevamo fatti pochi, ci stava fare l'ultimo giro di giostra». Poi, il futuro papà ha spiegato il motivo per cui Arianna non si sente bene.

Il problema di Arianna Cirrincione

Infine, Andrea Cerioli ha postato un'altra storia in cui spiega ai fan: «Riassunto: Ari ha la placenta anteriore. Motivo per cui la pancia non cresce tantissimo in avanti ma tende a crescere verso l'alto. Questo comporta un "soffocamento" dello stomaco da parte dell'utero che comprime gli organi superiori. A volte, le fa davvero male e in gravidanza, a parte prendere la Tachipirina, non si può fare molto...

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA