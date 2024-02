Andrea Cerioli: «Dopo un giorno... missione fallita con Allegra». Ecco a cosa si riferisce

di Redazione web

Andrea Cerioli, da qualche giorno, è diventato papà della sua prima bambina Allegra, nata dalla storia d'amore con la fidanzata Arianna Cirrincione. L'ex tronista di Uomini e Donne non vedeva l'ora che sua figlia nascesse per conoscerla, dato che, come da lui raccontato, spesso, durante le ecografie, "si nascondeva" e non si faceva vedere da mamma e papà. Ora che Allegra è nata, Andrea è felicissimo e lo dimostrano le tantissimi storie che posta sul proprio profilo Instagram. Nelle scorse ore, il fidanzato di Arianna (che ha fatto sapere ai suoi fan che si sta riprendendo dal parto), ha pubblicato una foto in cui ammette di avere "perso" la sua prima missione e, poi, pone la domanda cruciale ai fan: «Assomiglia più a me o alla mamma?».

La storia Instagram di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli non vedeva così l'ora di diventare papà che, non appena la sua Allegra è nata, ha pubblicato subito una foto su Instagram mostrando il visino della piccola. L'ex tronista, poi, continua a postare immagini della piccola tra le sue braccia o nella culla e nell'ultima che ha reso nota anche ai fan, si vede la neonata che dorme beatamente con il ciuccio in bocca. Andrea scrive: «No, io a mia figlia il ciuccio non glielo do... 1 giorno dopo che è nata, è così. Missione fallita», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

Ora, tutti aspettano con ansia un commento di Arianna Cirrincione che, nei prossimi giorni, dovrebbe raccontare ai suoi follower com'è andato il parto e che esperienza è stata.

A chi assomiglia Allegra?

Infine, nell'ultima storia postata su Instagram, Andrea Cerioli ha pubblicato un sondaggio per i suoi fan: «Allegra assomiglia più a me o ad Arianna?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA